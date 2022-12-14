Ворог обстрілює позиціїї ЗСУ, намагаючись покращити тактичне положення на Харківщині

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Гороскоп на 14 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Головним ключем до успіху стане доброзичлива товариськість, причому домогтися компромісу, рішення на свою користь або сприяння оточуючих вам буде легшим за звичайний.

Прогноз погоди у Харкові на 14 грудня У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний снігопад до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.