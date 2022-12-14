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14.12.2022  18:29   Дмитро Колонєй

Ворог обстрілює позиціїї ЗСУ, намагаючись покращити тактичне положення на Харківщині

Оперативна інформація станом на вечір 14 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Генштаб ЗСУ, ворог намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. 
 
  • На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Глибоке, Стариця, Новомлинськ і Дворічна Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали позиції наших військ в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області.
 
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в тойже час, уразили 2 пункти управління та  8 районів зосередження особового складу ворога..
 
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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