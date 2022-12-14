14.12.2022 19:00 Дмитро Колонєй

Комунальники проводять масштабну заміну мереж у харківському будинку

Про це поінформували у комплексі «Харківводовідведення».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, ремонтники дільниці Новобаварського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» проводять заміну 50 м комунікацій у будинку на вул. Москалівській.

За іфрмацією начальника дільниці Віктора Воронцова, робітники міняють внутрішньобудинкову систему не тільки для подачі холодної води, а й для роботи бойлерної установки, яка забезпечує гарячою водою три багатоповерхові будинки.

«Перекладаємо 11 стояків, встановлюємо нову запірну арматуру. Керівництво підприємства ухвалило рішення надалі для заміни лежаків застосовувати лише міцні та надійні труби марки «РРR». І саме у цьому будинку вперше використовуємо такі технології. Попередньо наші майстри навчилися працювати з цими матеріалами», - зазначив Віктор Воронцов.

За його словами, завершити роботи планують за два дні. На період відновлювальних робіт в будинок подається лише гаряча вода, про що мешканців попередили заздалегідь, але вже завтра водопостачання буде відновлене у повному обсязі.