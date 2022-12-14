14.12.2022 19:33 Дмитро Колонєй

Мешканець Харківщини підіймав дух окупантів пропагандою

Судитимуть чоловіка, який співпрацював з ворогом на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 25-річний чоловік під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району у червні 2022 року погодився із пропозицією російських військових обійняти посаду «исполняющего обязанности начальника отдела административно-хозяйственного обеспечения» у так званому «Шевченковском территориальном управлении ВГА Купянского района Харьковской области» та отримував за свою «роботу» від окупантів заробітну плату у розмірі 30 000 рублів.

У тому числі чоловік встановлював на території населеного пункту білборди з проросійською агітацією для підняття бойового духу окупантів.

Він бів затриманий після деокупації Куп’янського району та наразі перебуває під вартою.

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.