    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Мешканець Харківщини підіймав дух окупантів пропагандою
14.12.2022  19:33   Дмитро Колонєй

Мешканець Харківщини підіймав дух окупантів пропагандою

Судитимуть чоловіка, який співпрацював з ворогом на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 25-річний чоловік під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району у червні 2022 року погодився із пропозицією російських військових обійняти посаду «исполняющего обязанности начальника отдела административно-хозяйственного обеспечения» у так званому «Шевченковском территориальном управлении ВГА Купянского района Харьковской области» та отримував за свою «роботу» від окупантів заробітну плату у розмірі 30 000 рублів.
 
У тому числі чоловік  встановлював на території населеного пункту білборди з проросійською агітацією для підняття бойового духу окупантів.
 
Він бів затриманий після деокупації Куп’янського району та наразі перебуває під вартою.
 
Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.
 
Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.
 
Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про чоловіка, який  під Харковом став головним агітатором окупантів.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.12 Надзвичайні події У Харкові судитимуть молодого чоловіка, який співправцював з ворогом 13.12 Надзвичайні події Спіймали жінку, яка закликала підтримувати окупантів під Харковом 12.12 Надзвичайні події На Харківщині виявили гастролерку, яка була одним з керівників окупаційної влади (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 