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14.12.2022  20:02   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов зустрінеться із харків‘янами в Ужгороді

На зустріч з мером Харкова запрошуються усі охочі.


Ігор Терехов зустрінеться із харків‘янами в Ужгороді
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, Харківський міський голова Ігор Терехов проведе зустріч із внутрішньо переміщенними харків‘янами, які зараз проживають в Ужгороді та Закарпатській області. 
 
  • Захід пройде у суботу, 17 грудня 2022 року, у приміщенні Ужгородської міської ради, на 2-му поверсі, у великій залі засідань. Початок - об 11:00. 
 
Запрошуються усі охочі.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  игорь терехов, встреча в ужгороде, харьков, агрессия россии
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