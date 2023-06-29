29.06.2023 12:14 Рита Парфенова

На Харківщині розшукують жінку, яка зникла ще навесні (фото)

Місцезнаходження 38-річної Олени Краснової, мешканки міста Чугуїв, встановлюють співробітники Чугуївського районного управління поліції



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Останній раз жінку бачили 1 березня. Тоді Олена Краснова пішла з дому та до теперішнього часу її місцеперебування невідомо. За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України.

Прикмети: на вигляд 38-років, коротке каштанове волосся, очі темні, худорлявої статури, зріст-172 см.

Жінка має психологічні розлади, інвалід II групи. Раніше залишала своє місце проживання.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією стосовно Олени Краснової, просять терміново повідомити за номерами телефонів: 80574622013, 0501350068, 0978118057, 0507110006.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у метро Харкова виявили харків'янина, якого розшукували як безвісно зниклого.



