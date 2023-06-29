На Харківщині розшукують жінку, яка зникла ще навесні (фото)

Місцезнаходження 38-річної Олени Краснової, мешканки міста Чугуїв, встановлюють співробітники Чугуївського районного управління поліції
Раніше РЕДПОСТ писав, що у метро Харкова виявили харків'янина, якого розшукували як безвісно зниклого.
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Присвятіть день творчості, спілкуванню, прогулянкам на природі та яскраві враження вам гарантовані.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
З 2016 року за рішенням ООН відзначається День тропіків.
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