29.06.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

Влаштувалися до незаконного правоохоронного органу окупантів: СБУ на Харківщині викрила трьох колаборантів

Співробітники Служби безпеки України викрили ще трьох псевдополіцейських, які добровільно пішли служити у так звану "народну поліцію" рашистів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Зловмисниками виявилися мешканці міста Ізюма Харківської області у віці від 30 до 40 років.

Під час захоплення міста кожний з колаборантів окремо один від одного добровільно почали співпрацювати з ворогом і отримали "посади" в місцевому окупаційному правоохоронному органі - так званому "Ізюмському відділі поліції Харківської області".

Один з колаборантів отримав посаду "оперуповноваженого", інший - "дільничного", а ще один став "черговим ізолятора тимчасового тримання" окупантів.

Усі вони до серпня минулого року виконували в інтересах рашистів увесь комплекс протиправних обов'язків: вдиралися до помешкань місцевих мешканців, викрадали людей, проводили незаконні обшуки, фальсифікували кримінальні справи та незаконно позбавляли людей волі.

Напередодні деокупації колаборанти втекли разом з російськими військами і наразі переховуються на непідконтрольних територіях.

На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів кожному з фігурантів заочно повідомлено про підозру за ч. 7 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення колаборантів до відповідальності за злочини проти України.

Викриття зловмисників здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що проросійськи налаштована харків'янка поширювала в інтернеті кремлівські тези.