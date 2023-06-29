29.06.2023 08:59 Рита Парфенова

Є загиблі і поранена: ворог обстрілює Харківську область

Три людини загинули, одна отримала поранення внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківської області



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах області.



Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватні житлові будинки. Поранення зазнала 70-річна жінка. Госпіталізована у важкому стані.



У селі Вовчанські Хутори Чугуївського загинуло троє цивільних чоловіків – 45-ти, 48-ми та 57-ми років.



У селі Колодязне Куп'янського району пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.



Внаслідок обстрілу села Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено будівлю насосної станції.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі, близько о 1:00, ворожий ракетний удар з ЗРК С-300 стався у місті Чугуїв.





