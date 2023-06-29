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29.06.2023  08:47   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 29 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники два рази виїзджали на гасіння пожеж, одна з яких була спричинена ворожим обстрілом.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 29 червня.

28 червня о 10:42 рятувальники проводили обстеження території в Куп’янському районі с. Курилівка після обстрілу. Ракета влучила на подвір’я приватних домоволодінь. Внаслідок обстрілу отримала осколкове поранення голови жінка 1953 року народження, її було госпіталізовано в Куп'янську міську лікарню.

Загалом протягом доби з 28 по 29 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:

  • 2 – на ліквідацію пожеж, 1 з них спричинили ворожі обстріли;
  • 2 – на перевірку після обстрілів;
  • 15 – для надання допомоги населенню;
  • 4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог завдав авіаційного удару в районі Руської Лозової Харківської області.

 

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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