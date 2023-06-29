Харківщина на ранок 29 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники два рази виїзджали на гасіння пожеж, одна з яких була спричинена ворожим обстрілом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 29 червня.
28 червня о 10:42 рятувальники проводили обстеження території в Куп’янському районі с. Курилівка після обстрілу. Ракета влучила на подвір’я приватних домоволодінь. Внаслідок обстрілу отримала осколкове поранення голови жінка 1953 року народження, її було госпіталізовано в Куп'янську міську лікарню.
Загалом протягом доби з 28 по 29 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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