На Харківщині військові рф нанесли авіаудар в районі Руської Лозової

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 червня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Ворог завдав авіаційного удару в районі Руської Лозової Харківської області.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Серед них Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Кругле та Бударки на Харківщині.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
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