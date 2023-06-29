Подробиці ракетного удару по Харківщині вночі 29 червня

Уночі, близько о 1:00, ворожий ракетний удар з ЗРК С-300 стався у місті Чугуїв.

Зафіксовано влучання у землю, що призвело до пошкодження розташованих поруч житлових будинків та автомобілів.

На щастя, попередньо, інформації про постраждалих немає.