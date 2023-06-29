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29.06.2023  08:17   Рита Парфенова

Подробиці ракетного удару по Харківщині вночі 29 червня

Близько першої години ночі 29 червня військові рф здійснили кіілька ракетних ударів по Харківській області.

ракета с300

Куди вразили ворожі ракети, розповіли в ХОВА, повідомляє РЕДПОСТ.

Уночі, близько о 1:00, ворожий ракетний удар з ЗРК С-300 стався у місті Чугуїв.

Зафіксовано влучання у землю, що призвело до пошкодження розташованих поруч житлових будинків та автомобілів.

На щастя, попередньо, інформації про постраждалих немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог завдав авіаційного удару в районі Руської Лозової Харківської області.
Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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