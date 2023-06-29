Подробиці ракетного удару по Харківщині вночі 29 червня

Близько першої години ночі 29 червня військові рф здійснили кіілька ракетних ударів по Харківській області.
Куди вразили ворожі ракети, розповіли в ХОВА, повідомляє РЕДПОСТ.
Уночі, близько о 1:00, ворожий ракетний удар з ЗРК С-300 стався у місті Чугуїв.
Зафіксовано влучання у землю, що призвело до пошкодження розташованих поруч житлових будинків та автомобілів.
На щастя, попередньо, інформації про постраждалих немає.
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З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
З 2016 року за рішенням ООН відзначається День тропіків.
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