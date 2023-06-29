29.06.2023 07:30 Рита Парфенова

29 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

З 2016 року за рішенням ООН відзначається День тропіків.





Тропічні пояси та відповідні їм кліматичні зони розташовані на південь та північ від екватора між тропіком Козерога на півдні та тропіком Рака на півночі. Для тропіків характерний спекотний клімат, переважно посушливий усередині материка і вологіший на узбережжях, де вологу приносить із океану.



Тропіки як регіон займають 40% усієї території світу, на якій зосереджено близько 80% усіх біологічних видів Землі, а також значна частина мов та культур. Незважаючи на те, що тропічним країнам вдалося досягти значного прогресу, їм все одно доводиться стикатися з різними проблемами у сфері сталого розвитку.



Міжнародний день тропіків був заснований Генеральною Асамблеєю ООН, щоб підвищити на всіх рівнях поінформованість про особливі труднощі, з якими стикаються тропічні райони, та далекосяжні наслідки проблем, що стосуються цієї зони світу.

Традиції дня

29 червня відзначається день пам'яті святителя Тихона Амафунтського. У народі говорили: "На Тихона сонце йде тихіше". Це вважається найтихіший день у році. З Тихона закінчується молоде літо, настає зріле.



Цього дня влаштовували толоку для людей, які удобрювали гноєм поля. Ці люди були дуже потрібні, тому що: "Де зайва гною кучка, там зайва буханка хліба".

Що не можна робити у цей день

Вважається, що в день Тихона не варто випікати нічого з тіста.

Також варто відмовитись від роботи на городі.

Пропозицію руки та серця краще перенести на інший день.

Не можна також лінуватися та ображатися.

Також цього дня

1174 року Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. Назва Полтава з'явилася 1430 року.



1613 – під час прем'єри Генріха VII Шекспіра згорів театр Глобус.



1888 – був зроблений один із найстаріших звукозаписів, що збереглися. Ораторія Генделя «Ізраїль у Єгипті», що виконувалася хором із 4000 голосів на Генделівському фестивалі в лондонському Кришталевому Палаці, було записано на вдосконалений фонограф Едісона.



1900 – народився Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник («Маленький принц»). Був поштовим пілотом, льотчиком-випробувачем, освоював нові траси в Африці над Сахарою, над Атлантикою та Південною Америкою. У роки Другої світової війни став військовим льотчиком, боровся в Північній Африці, у липні 1944 р. не повернувся з розвідувального польоту.



1916 – у повітря піднявся перший літак «Боїнг». Свій перший гідролітак на двох поплавцях американський інженер Вільям Боїнг збудував у човновій сараї на березі озера Юніон. 29 червня 1916 року для його випробування він найняв професійного пілота, проте той запізнився, і відчайдушний конструктор вирішив сісти за штурвал.



1925 - Марвін Піпкін запатентував лампочку з матовим покриттям.



1939 – народився Віктор Гресь, український режисер («Нові пригоди янкі при дворі короля Артура», «Чорна курка, або Підземні жителі»).



1944 – народився Гері Бьюзі, американський кіноактор, композитор, продюсер. Знявся більш ніж у 165 фільмах.



1945 – СРСР та Чехословаччина підписали договір про приєднання Закарпатської України до УРСР.



1947 — народився Михайло Іллєнко, український кінорежисер, автор фільмів «Фучжоу» та «ТойХтоПройшовКрізьВогонь».



1955 - на перше місце в американському хіт-параді піднялася пісня "Rock Around the Clock" Білла Хейлі і залишалася на ньому вісім тижнів. Цю дату можна вважати днем народження рок-н-ролу.



1964 – створено перший бездротовий пульт керування телевізором, який міг перемикати канал та регулювати гучність.



1973 – концерт «Deep Purple» в Осаці (Японія) став їх останнім виступом у класичному складі початку 70-х років. Ієн Гіллан і Роджер Гловер знову з'єдналися з групою лише 1984 року.



1995 – через сильну зливу в Харкові сталася велика аварія на Диканівських очисних спорудах, і місто на місяць залишилося без води.



1998 - офіційний день випуску нового процесора "Pentium II Xeon" фірми "Intel".



2000 – Служба безпеки України зареєструвала свою сторінку в Інтернеті.



2007 – у США надійшов у продаж перший iPhone.

Іменини відзначають:

Єфрем, Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро, Тихін, Феофан.