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29.06.2023  09:23   Рита Парфенова

Фото наслідків ракетного удару по місту Чугуїв на Харківщині

Прокуратура фіксує наслідки нічного ракетного удару по Чугуїву

наслідків ракетного удару по Чугуїву

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 29 червня близько 1:00 години, російські військові здійснили ракетний удар по місту Чугуїв. За попередніми звітами, відбулось запуск трьох ракет типу С-300, що були випущені з території бєлгородської області рф.

Дві ракети вразили центральну частину Чугуєва, а третя - передмістя.

Правоохоронні органи зафіксували пошкодження багатоповерхових будинків, магазинів та приватних автомобілів.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори співпрацюють з розслідувальними органами Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, щоб задокументувати наслідки збройної агресії з боку рф.

Раніше РЕДПОСТ писав, що три людини загинули, одна отримала поранення внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківської області.

наслідків ракетного удару по Чугуїву наслідків ракетного удару по Чугуїву

наслідків ракетного удару по Чугуїву

наслідків ракетного удару по Чугуїву

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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