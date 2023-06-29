Фото наслідків ракетного удару по місту Чугуїв на Харківщині

Прокуратура фіксує наслідки нічного ракетного удару по Чугуїву
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 29 червня близько 1:00 години, російські військові здійснили ракетний удар по місту Чугуїв. За попередніми звітами, відбулось запуск трьох ракет типу С-300, що були випущені з території бєлгородської області рф.
Дві ракети вразили центральну частину Чугуєва, а третя - передмістя.
Правоохоронні органи зафіксували пошкодження багатоповерхових будинків, магазинів та приватних автомобілів.
Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори співпрацюють з розслідувальними органами Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, щоб задокументувати наслідки збройної агресії з боку рф.
Раніше РЕДПОСТ писав, що три людини загинули, одна отримала поранення внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківської області.
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