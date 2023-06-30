    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Про обстріли Вовчанська та Куп'янщини розповіли в ХОВА
30.06.2023  08:37   Рита Парфенова

Про обстріли Вовчанська та Куп'янщини розповіли в ХОВА

Протягом останньої доби російські окупанти обстрілювали прикордонні та прифронтові території Куп'янського та Чугуївського районів області з артилерії та мінометів.

бух

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, наслідки цих атак відчули населені пункти області, зокрема місто Вовчанськ у Чугуївському районі, а також села Кислівка та Берестове у Куп'янському районі.

На щастя, повідомлень про постраждалих громадян або значні руйнування не надійшло.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області протягом минулої доби на вибухонебезпечних предметах підірвалися дві людини.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.06 Надзвичайні події Є загиблі і поранена: ворог обстрілює Харківську область 27.06 Надзвичайні події Слідчі фіксують наслідки воєнних злочинів окупантів 27.06 Надзвичайні події Окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 