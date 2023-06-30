Про обстріли Вовчанська та Куп'янщини розповіли в ХОВА

Протягом останньої доби російські окупанти обстрілювали прикордонні та прифронтові території Куп'янського та Чугуївського районів області з артилерії та мінометів.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, наслідки цих атак відчули населені пункти області, зокрема місто Вовчанськ у Чугуївському районі, а також села Кислівка та Берестове у Куп'янському районі.
На щастя, повідомлень про постраждалих громадян або значні руйнування не надійшло.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області протягом минулої доби на вибухонебезпечних предметах підірвалися дві людини.
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Пам'ятайте: сьогодні будь-яка дія може мати несподівані і дуже далекосяжні наслідки.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.
З 2017 року з метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами відзначається Всесвітній день астероїда.
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