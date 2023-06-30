30.06.2023 08:37 Рита Парфенова

Про обстріли Вовчанська та Куп'янщини розповіли в ХОВА

Протягом останньої доби російські окупанти обстрілювали прикордонні та прифронтові території Куп'янського та Чугуївського районів області з артилерії та мінометів.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, наслідки цих атак відчули населені пункти області, зокрема місто Вовчанськ у Чугуївському районі, а також села Кислівка та Берестове у Куп'янському районі.

На щастя, повідомлень про постраждалих громадян або значні руйнування не надійшло.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області протягом минулої доби на вибухонебезпечних предметах підірвалися дві людини.