Харківщина на ранок 30 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники два рази виїжджали на гасіння пожеж.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 30 червня.
Зазначається, що пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Протягом доби з 29 по 30 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
2 – на ліквідацію пожеж;
11 – для надання допомоги населенню;
6 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 162 одиницю вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області протягом минулої доби на вибухонебезпечних предметах підірвалися дві людини.
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