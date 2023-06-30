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30.06.2023  09:02   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 30 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники два рази виїжджали на гасіння пожеж.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 30 червня.

Зазначається, що пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Протягом доби з 29 по 30 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
2 – на ліквідацію пожеж;
11 – для надання допомоги населенню;
6 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 162 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області протягом минулої доби на вибухонебезпечних предметах підірвалися дві людини.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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