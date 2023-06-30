30.06.2023 09:38 Рита Парфенова

Поліцейські виявляють правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1001 повідомлення про правопорушення та події.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 13 осіб.



З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 4032 транспортних засоби.



В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.



На станції метро працівники поліції виявили 38-річного харків'янина, який знаходився у розшуку.



Правоохоронці склали 3 адміністративні протоколи щодо водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.

Раныше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 29 по 30 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів.