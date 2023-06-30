30.06.2023 10:10 Рита Парфенова

У передмісті Харкова - масова загибель риби та диких качок

Прокуратура розпочала слідство щодо масової загибелі риби у річці Уди.

Вчора у ЗМІ з‘явилась інформація про мор риби в річці Уди на території Пісочинської територіальної громади. Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, на місце виїхали прокурори, слідчі поліції та представники контролюючих органів.



На поверхні води виявлено масляні плями, які ймовірно стали причиною загибелі риби та диких качок.



Під час огляду місця події спеціалістами екологічної інспекції відібрано проби води для проведення відповідних досліджень.



Трупи качок та риби направлені в лабораторію для проведення інструментально-лабораторних досліджень причин загибелі. Після цього буде призначено відповідні судові експертизи.





Харківською окружною прокуратурою Харківської області внесено відомості до ЄРДР за фактом порушення правил охорони вод, що призвело до забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 242 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1001 повідомлення про правопорушення та події.