29.06.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області на міні підірвалась сільськогосподарська техніка

29 червня у селі Чернещина Борівської громади Ізюмського району стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок наїзду причепом трактору на боєприпас стався вибух. За попередніми даними тракторист ушкоджень не отримав та госпіталізації не потребував.

«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.

Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112",- йдеться у повідомленні.