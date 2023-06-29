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29.06.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області на міні підірвалась сільськогосподарська техніка

29 червня у селі Чернещина Борівської громади Ізюмського району стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на невідомому вибуховому пристрої.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Внаслідок наїзду причепом трактору на боєприпас стався вибух. За попередніми даними тракторист ушкоджень не отримав та госпіталізації не потребував.
 
«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.
 
Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
 
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112",- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що жителя Харківської області підозрюють у вбивстві дружини.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  події, харків
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