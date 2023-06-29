29.06.2023 15:42 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть київського нотаріуса, який підробив документ

Юрист чекає на суд у Харкові за шахрайство.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, у березні 2020 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, у Бучі умисно склав та вніс до офіційного документа неправдиві відомості. Він підписав та завірив своєю печаткою документ про те, що харків’янка нібито уповноважила іншу особу вчиняти від її імені дії щодо відчуження та користуванням автомобілем марки «Lexus». Насправді жінка такого доручення не надавала та даної довіреності не підписувала. Отримав за «послугу» нотаріус майже 20 тисяч гривень.

Середня ринкова вартість автівки, згідно з висновком судової авто-товарознавчої експертизи, станом на 2020 рік становила близько 350 тисяч гривень.

Справу розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова. Юристу загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.