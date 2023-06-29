    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові судитимуть київського нотаріуса, який підробив документ
29.06.2023  15:42   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть київського нотаріуса, який підробив документ

Юрист чекає на суд у Харкові за шахрайство.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у березні 2020 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, у Бучі умисно склав та вніс до офіційного документа неправдиві відомості. Він підписав та завірив своєю печаткою документ про те, що харків’янка нібито уповноважила іншу особу вчиняти від її імені дії щодо відчуження та користуванням автомобілем марки «Lexus». Насправді жінка такого доручення не надавала та даної довіреності не підписувала. Отримав за «послугу» нотаріус майже 20 тисяч гривень. 
 
Середня ринкова вартість автівки, згідно з висновком судової авто-товарознавчої експертизи, станом на 2020 рік становила близько 350 тисяч гривень. 
 
Справу розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова. Юристу загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як шахрай на Харківщині втік з телефоном чоловіка.

 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків, підробка документів
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.06 Надзвичайні події Харківським підприємцям доведеться повернути майже півмільйона гривень бюджетних коштів 29.06 Надзвичайні події У Харкові судитимуть жінку, яка протизаконно захопила та забудувала ділянку землі у місті 29.06 Надзвичайні події Ділок привласнив сотні тисяч гривень завдяки шахрайській схемі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 