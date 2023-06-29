29.06.2023 14:20 Дмитро Колонєй
Шахрай на Харківщині втік з телефоном чоловіка
Афериста, який ошукав людину, спіймали правоохоронці Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, зловмисник попросив у чоловіка мобільний для нібито термінового дзвінка, однак, взявши до рук гаджет, втік. У результаті розшуків поліцейські встановили особу підозрюваного та де він мешкає.
Ним виявився 44-річний місцевий мешканець. Як з’ясувалось, фігурант встиг продати телефон та витратити гроші. Правоохоронці розшукали покупця та вилучили речовий доказ, невдовзі його повернуть власнику.
Дізнавачі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
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