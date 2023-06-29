29.06.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

Жителя Харківської області підозрюють у вбивстві дружини

Інформація про злочин у селі Старовірівка Красноградського району надійшла до правоохоронних органів 28 червня близько 18:00.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На місці події співробітники слідчо-оперативної групи виявили тіло 36-річної жінки з численними гематомами, забоями та синцями на обличчі. Поліцейські встановили, що злочин скоїв чоловік загиблої.

Під час конфлікту 43-річний чоловік побив жінку. Від отриманих травм вона померла на місці.

Нападника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що зловмисниця підшукувала жертви серед чоловіків-іноземців на сайтах знайомств та обманним шляхом отримувала кошти на свій банківський рахунок.