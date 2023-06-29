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29.06.2023  14:25   Віталій Хінєвіч

Жителя Харківської області підозрюють у вбивстві дружини

Інформація про злочин у селі Старовірівка Красноградського району надійшла до правоохоронних органів 28 червня близько 18:00.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На місці події співробітники слідчо-оперативної групи виявили тіло 36-річної жінки з численними гематомами, забоями та синцями на обличчі. Поліцейські встановили, що злочин скоїв чоловік загиблої.
 
Під час конфлікту 43-річний чоловік побив жінку. Від отриманих травм вона померла на місці. 
 
Нападника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що зловмисниця підшукувала жертви серед чоловіків-іноземців на сайтах знайомств та обманним шляхом отримувала кошти на свій банківський рахунок.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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