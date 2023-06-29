29.06.2023 14:50 Віталій Хінєвіч
На окружній дорозі Харкова проводять відновлення мосту
Підрядні організації приводять до ладу міст, який забезпечує логістичне сполучення Харкова з Донецькою областю.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Дорожники виконують роботи з заміни двох зруйнованих аварійних балок, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії. Крім того, заплановано ремонт прогонової будови, яка була пошкоджена осколками.
Загалом на Харківщині проводиться експлуатаційне утримання 7 штучних споруд. Також продовжуємо капітальне відновлення на 11 зруйнованих мостах. Проводяться підготовчі роботи з організації будівельних майданчиків та влаштування фундаментів споруд.
На деяких об’єктах виконується монтаж прогонових будов.Окрім цього, на завершальному етапі проектування ремонту інших мостових споруд на державних дорогах Харківщини.
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