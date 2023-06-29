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29.06.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

На окружній дорозі Харкова проводять відновлення мосту

Підрядні організації приводять до ладу міст, який забезпечує логістичне сполучення Харкова з Донецькою областю.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Дорожники виконують роботи з заміни двох зруйнованих аварійних балок, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії. Крім того, заплановано ремонт прогонової будови, яка була пошкоджена осколками.
 
Загалом на Харківщині проводиться експлуатаційне утримання 7 штучних споруд. Також продовжуємо капітальне відновлення на 11 зруйнованих мостах. Проводяться підготовчі роботи з організації будівельних майданчиків та влаштування фундаментів споруд.
 
На деяких об’єктах виконується монтаж прогонових будов.Окрім цього, на завершальному етапі проектування ремонту інших мостових споруд на державних дорогах Харківщини.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули пошкодження на водоводах.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  дороги, харків
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