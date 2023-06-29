29.06.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

На окружній дорозі Харкова проводять відновлення мосту

Підрядні організації приводять до ладу міст, який забезпечує логістичне сполучення Харкова з Донецькою областю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Дорожники виконують роботи з заміни двох зруйнованих аварійних балок, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії. Крім того, заплановано ремонт прогонової будови, яка була пошкоджена осколками.

Загалом на Харківщині проводиться експлуатаційне утримання 7 штучних споруд. Також продовжуємо капітальне відновлення на 11 зруйнованих мостах. Проводяться підготовчі роботи з організації будівельних майданчиків та влаштування фундаментів споруд.

На деяких об’єктах виконується монтаж прогонових будов.Окрім цього, на завершальному етапі проектування ремонту інших мостових споруд на державних дорогах Харківщини.