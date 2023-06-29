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29.06.2023  14:59   Дмитро Колонєй

У Харкові рецидивіст обкрадав автівки на Салтівці

У Харкові спіймали злодюгу, який занадився вночі красти акумулятори.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, до правоохоронців надійшли звернення щодо крадіжок з автівок, які у нічний час були припарковані біля будинків. Розшукуючи злочинця правоохоронці переглянули відеозаписи з камер спостереження та встановили його особу.
 
 
Ним виявився 35-річний рецидивист, який раніше він неодноразово був засуджений за майнові злочини. Слідчі довели, що на його рахунку щонайменше 9 крадіжок акумуляторів у Салтівському районі Харкова. Порушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про псевдо-перевізника, який ошукав на десятки тисяч мешканців Харківщини.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  крадіжка, автівки, харків, рецидивіст
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