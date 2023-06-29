Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

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Гороскоп на 29 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Присвятіть день творчості, спілкуванню, прогулянкам на природі та яскраві враження вам гарантовані.

Прогноз погоди у Харкові на 29 червня З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.