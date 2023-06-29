29.06.2023 15:15 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 29 червня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1449 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
-
1. Токар - 30 000 грн
-
2. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів - 25 000 грн
-
3. Економіст - 21 450 грн
-
4. Програміст системний - 21 000 грн
-
5. Водій навантажувача - 20 000 грн
-
6. Фельдшер-лаборант - 18 600 грн
-
7. Бухгалтер - 17 000 грн
-
8. Електромеханік - 15 000 грн
-
9. Службовець на складі (комірник) - 14 500 грн
-
10. Оператор лінії у виробництві харчової продукції - 13 154 грн
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
.
З питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0