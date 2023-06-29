29.06.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові частково відновили роботу пункти видачі дитячого харчування

КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» з червня відновило роботу десяти пунктів видачі дитячого харчування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

До повномасштабної війни їх працювало понад 70. Як повідомила заступник директора з якості та безпеки підприємства Людмила Лобойко, також довелося тимчасово скоротити асортимент продукції до десяти найменувань (до війни було 29).

«Ми провели опитування та зупинилися саме на цьому асортименті. Це стерилізоване молоко, кефір кислий і солодкий, нарине, біфівіт, ацидофільне молоко і сир кисломолочний. Ця група продуктів виробляється термостатним способом, і в ній достатній вміст кисломолочних бактерій, які позитивно впливають на розвиток дитини. Основне завдання - приготувати харчування для дітей від шести місяців», - зазначила Людмила Лобойко.

За її словами, харчуванням на сьогоднішній день забезпечують до 2,5 тис. дітей. Сім'ї пільгових категорій можуть отримати харчування в дитячих поліклініках.

На підприємстві наголосили, що, попри складні обставини, у планах - розвиватися та відновити довоєнні обсяги виробництва.

Детальну інформацію про асортимент та пункти видачі харчування можна дізнатися на сайті підприємства.