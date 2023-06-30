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30.06.2023  08:09   Рита Парфенова

Окупанти обстрілювали Харківську область

Військові рф родовжують тероризувати обстрілами населені пункті Харківщини.

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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Карповичі, Тимоновичі і Леонівка Чернігівської області та Середина-Буда, Зноб-Новгородське, Кіндратівка і Юнаківка на Сумщині.
 
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кислівка та Берестове Харківської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 червня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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