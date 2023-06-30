Окупанти обстрілювали Харківську область

Військові рф родовжують тероризувати обстрілами населені пункті Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
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Пам'ятайте: сьогодні будь-яка дія може мати несподівані і дуже далекосяжні наслідки.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.
З 2017 року з метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами відзначається Всесвітній день астероїда.
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