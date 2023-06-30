30.06.2023 07:30 Рита Парфенова

30 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

З 2017 року з метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами відзначається Всесвітній день астероїда.





Іноді саундтрек до фільму-катастрофи здатний залишити значний слід у світі науки, повідомляє РЕДПОСТ.



Так, у 2014 році рок-музикант, гітарист гурту «Queen» та астрофізик Браян Мей писав музичний супровід для фільму режисера Гріга Ріхтерса про падіння великого астероїда на Лондон. В результаті їхньої співпраці і народилася ідея про створення Дня астероїда.



Цю ініціативу підтримали Асоціація дослідників космосу та Комітет із використання космічного простору у мирних цілях. А у грудні 20216 року нове свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН.



День астероїда вирішено було відзначати щорічно у річницю «Тунгуського феномену над Сибіром».



Масштабна астероїдна катастрофа – зіткнення Тунгуського метеорита із Землею – відбулася 30 червня 1908 року. Вибухову хвилю, схожу на потужність із вибухом водневої бомби, зафіксували вчені різних країн, на території 2000 кв. кілометрів було повалено дерева, загинули тварини, постраждали люди.

Традиції дня

30 червня вшановується пам'ять священномучеників Мануїла і Ісмаїла. У минулі часи говорили: "На Мануїла сонце застоюється (уповільнюється в зеніті)". Цю народну прикмету підтверджують дані астрономів: дійсно, до цього часу Земля знижує швидкість руху навколо Сонця. На нічному небі у цей час можна побачити блискавиці.



А ще за тиждень до Івана Купала (7 липня) відзначали ярилки — свято, присвячене богу сонця Ярилі. На березі водойм розводили багаття та варили яйця. За переказами, чим більше яєць звариш на багатті, тим краще нестимуться кури.

Що не можна робити 30 червня

Вважається, що енергетично це важкий день, тож не варто починати нічого нового.

Також радять вечір провести вдома, а не на вулиці.

Не можна також виносити сміття з дому та скаржитися на долю, інакше ситуація погіршиться.

Також цього дня

В 1894 відкрили найзнаменитіший лондонський міст – Тауер-бридж.



1905 – Альберт Ейнштейн у статті «Про електродинаміку тіл, що рухаються» виклав основи Спеціальної теорії відносності.



1936 – надруковано перший тираж «Віднесених вітром» американської письменниці Маргарет Мітчелл.



1942 – народився Роберт Баллард, геолог-дослідник, який в 1985 році виявив затонулий «Титанік».



1948 – в американській фірмі Bell Laboratories фізики Вільям Шоклі, Уолтер Браттейн та Джон Бардін створили транзистор. За це досягнення їм було присуджено Нобелівську премію.



1959 – народився Вінсент Д'Онофріо, американський актор,



1963 – народився Інгві Мальмстін, шведський музикант-гітарист.



1964 – отримано перші фотографії Місяця зблизька.



1966 – народився Майк Тайсон, американський боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, чия спортивна слава абсолютно незаслужено перекреслена кримінальною славою.



1972, 23:59:60 UTC – вперше запроваджено високосні секунди.



1984 – затверджено проект на будівництво першої ділянки третьої лінії Харківського метрополітену. Проект включав п'ять станцій: «Метробудівників», «Площа Повстання», «Архітектора Бекетова», «Держпром» та «Наукова».



1991 – у Сімферополі завершено першу за весь час існування радянської влади сесію Курултаю (парламенту) кримських татар, яка сформувала Національний меджліс кримських татар та обрала своїм першим головою Мустафу Джемільова. Цього дня меджліс оголосив про сувереніт кримських татар і затвердив національний гімн і прапор, закликавши решту жителів області приєднатися до них для будівництва нового Криму.



1992 – ухвалено закон про поділ повноважень між державними органами України та автономної республіки Крим.



1993 – до магазинів Кейптауна повернуто 1200 тостерів однієї і тієї ж фірми та однієї серії. «Тостери-вбивці», як обізвали їхні південноафриканські газети, вистрілювали готові тости з такою силою, що деякі їхні щасливі володарі отримали фізичні каліцтва. Тостери були зняті з виробництва, а фірма-виробник зганьблена та розтроєна покинула ринок ПАР.



1997 – у Великобританії вийшла перша книга про Гаррі Поттера – "Гаррі Поттер і філософський камінь".



2013 – розпочався антиміліцейський протест у селищі Врадіївка.



2022 – росія покинула захоплений український острів Зміїний зазнавши великих втрат у живій силі та техніці. З боку росії це було оголошено як «жест доброї волі», а на справді чергова поразка загарбників, що напали на Україну.

Іменинники дня:

Діна, Ізмаїл, Іммануїл, Йосип, Ісаакій, Кирило, Климент, Максим, Микита, Пелагея, Савелій.