30.06.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 30 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Пам'ятайте: сьогодні будь-яка дія може мати несподівані і дуже далекосяжні наслідки.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен ризикує відчути розчарування в чомусь або в комусь. Можливо, Овен зіткнеться зі втратою, або якась людина не виправдає його очікувань, або ж події розвиватимуться не так, як хотілося б йому. Зірки радять Овну менше рефлексувати і не зациклюватися на тому, що йому не до вподоби. Швидше за все, його очікування просто надто завищені. Недаремно кажуть, що пошуки щастя – це головне джерело нещастя. Зменшивши планку своїх вимог до життя, Овен відчує себе набагато щасливіше!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп Тельця сприятливий у всьому, що стосується любові, родинних та дружніх зв'язків, а також будь-яких інших стосунків! Успіх чекає його там, де Телець може на когось покластися: у колі друзів і рідних, надійних партнерів по бізнесу, у суспільстві коханої людини. Крім того, день схиляє Тельця до того, щоб активно заводити нові контакти. Успішними виявляться переговори, підписання договорів, робочі та особисті знайомства. Ну а одинокий Тельець має шанс зустріти втілення своїх романтичних фантазій.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки передвіщають Близнюкам день, сприятливий для запуску нових проектів. Початі справи будуть просуватися легко та практично приречені на успіх. У бізнесі, у кар'єрі, у коханні Близнюки можуть сміливо зробити крок, на який, можливо, давно не могли зважитися. Попросити руки і серця, поговорити про збільшення зарплати, почати пошуки нової роботи, затіяти ремонт - будь-яка доленосна справа в руках Близнюків буде сперечатися і з часом принесе свої плоди. Тож чи варто відкладати його в довгу скриньку?

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак може відчути бажання поділитися з кимось своїм досвідом, знаннями або взагалі взяти когось під своє крило. День наділяє його душевною щедрістю, а також бажанням побути для когось мудрим наставником або щонайменше жилеткою для сліз. Якщо ж на очах Рака буде вершитися несправедливість, він готовий кинутися в бій, ставши на захист слабкого! Зірки попереджають Рака про те, що справедливість – це добре, але головне – не дати «слабким і гнобленим» потихеньку сісти собі на шию.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев має всі шанси опинитися на коні! Обставини обіцяють складатися на його користь, і не виключено, що в якомусь проекті на нього чекає заслужений успіх і визнання оточуючих. День чудово підходить для завершення будь-яких раніше розпочатих справ, причому чим значніші та глобальніші ці справи, тим краще. Зірки дарують Леву енергійність, пробивні здібності, удачливість та віру у свої сили. З таким арсеналом він може лише перемагати!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки провіщають Діві день, коли від її слів, вчинків, почуттів і навіть думок багато залежатиме! Можливо, Діві доведеться ухвалити якесь рішення, і від того, яким воно виявиться, багато залежатиме в її долі. Втім, навіть незначні сьогоднішні вчинки здатні відіграти у житті Діви чималу роль. Тож їй необхідно стежити за тим, що вона говорить і робить: добрі думки та добрі справи обов'язково до неї повернуться.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У спілкуванні з людьми у Терезів можливі будь-які крайнощі! Вони здатні легше за звичайне піддаватися чужому тиску і йти на поступки, які не вигідні їм. Або ж навпаки, можуть самі тиснути на людей, які знаходяться поряд. Так чи інакше, стосунки Терезів з оточуючими ідеальними не назвеш. Щоб це не стало приводом для конфліктів, Терезам варто пошукати у спілкуванні золоту середину!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Чудовий день, який подарує Скорпіонові заряд бадьорості, сонячної енергії та позитиву! Скорпіону достатньо взятися за справи, щоб помітити, що вони просуваються начебто жартома. Навколишні тягнуться до нього, доля – підкидати приємні сюрпризи. Вдалі покупки, хороші новини, привабливі пропозиції, спілкування з приємними людьми, романтичні зустрічі – все це та багато іншого може очікувати Скорпіона у повній відповідності до приказки: «Успіх приходить не до того, хто рано встає, а до того, хто прокидається у доброму настрої».

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Цей день зірки радять Стрільцеві присвятити сім'ї та друзям, адже саме вони – головна цінність у житті. День не схиляє його до успіхів у бізнесі, роботі чи навчанні, натомість із близькими людьми він зможе повною мірою проявити себе! Відкрите спілкування, дружня підтримка, розмови до душі принесуть Стрільцеві умиротворення та усвідомлення того, що життя прекрасне. Ну а якщо Стрілець одинокий, у нього є добрий шанс познайомитися із спорідненою душею.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Тяга Козерога до спілкування може набувати форми крайнощів, висловлюючись у підвищеній балакучості та прагненні перебувати у центрі подій. Страшніше звичайного голоду для Козерога може стати інформаційний голод! З усіма, хто знаходиться з ним поруч, Козеріг здатний докладно поділитися своїми думками на будь-яку тему – про роботу, про життя, про кохання. Тільки не варто вступати з ним у суперечку: Козеріг може прийняти будь-яке заперечення надто близько до серця.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій може демонструвати впертість: його практично неможливо спантеличити або переконати. Зупиняти його також безглуздо, як танк, що рухається напролом! Втім, у цьому є і свої плюси: з толком застосувавши свою завзятість, Водолій здатний згорнути гори. Набагато гірше, якщо Водолій розміняє свої могутні сили на дрібниці або почне повертати все, що йому на думку спаде. Наслідки його імпульсивних вчинків можуть виявитися руйнівнішими за цунамі!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби здатні демонструвати фаталізм у всьому, за що б вони не взялися, діючи під гаслом: «Чому бути, того не уникнути!». Є ймовірність того, що в якихось справах Риби можуть невиправдано надіятися на удачу, а вона підведе їх у невідповідний момент. Щоб цього не сталося, Рибам треба, перефразовуючи приказку, сподіватися на долю, але й самим не лишати. Якщо вони сумлінно виконуватимуть все, що від них залежить, то і успіх не змусить себе довго чекати!





