30.06.2023 00:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 червня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 55%. Температура повітря +15°...+18°C (відчувається як +14°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 88%. Температура повітря +19°...+20°C (відчувається як +20°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 80%. Температура повітря +20°...+18°C (відчувається як +20°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У п'ятницю, 30 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

Наші пращури цього дня прислуховувались до дерев: якщо сосна дзвенить, а дуб стогне – бурі не обминути.

Гроза цього дня віщує хороший врожай.

Червоний захід сонця передує сильному вітру й бурі.











