Прогноз погоди у Харкові на 30 червня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.
У п'ятницю, 30 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Наші пращури цього дня прислуховувались до дерев: якщо сосна дзвенить, а дуб стогне – бурі не обминути.
Гроза цього дня віщує хороший врожай.
Червоний захід сонця передує сильному вітру й бурі.
Присвятіть день творчості, спілкуванню, прогулянкам на природі та яскраві враження вам гарантовані.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.
З 2016 року за рішенням ООН відзначається День тропіків.
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