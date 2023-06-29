29.06.2023 21:29 Дмитро Колонєй

У Харкова буде ще одне місто-побратим у США

Мер Харкова Ігор Терехов та мер американського міста Альбукерке Тімоті Келлер підписали протокол про наміри встановлення між містами побратимських відносин.



У Харкова буде ще одне місто-побратим у США



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов, коментуючи підписаний з мером міста Альбукерке Тімоті Келлер протокол про наміри підкреслив:

"Це дуже знакова подія, бо вона стосується багатьох речей, які будуть реалізовуватися у рамках спіробітництва с американським містом у Харкові. Це стосується як підтримки Харкова вже зараз, під час війни, так і планів майбутнього відновлення міста. Перший крок на цьому шляху - карета швидкої допомоги, яка прийде до Харкова з Альбукерке повністю укомплектованою".

Мер Альбукерке Келлер зазначила: "Ми вдячні за розвиток відносин з Харковом. Люди та керівництво Харкова неймовірно стійкі і ми маємо честь підтримувати їхні зусилля з відновлення зараз і економічні можливості в майбутньому"

Місто готове надавати допомогу у відновленні Харкова, реалізовувати спільні проєкти у сферах транспортної інфраструктури та соціального забезпечення.

У свою чергу Ігор Терехов поінформував, що Харків покладає великі надії на співпрацю з Альбукерке.

«Наші міста орієнтуються на економічний добробут, інновації, розвиток підприємництва. Це напрямки, які ми хочемо поглиблювати. Зрештою, це сприятиме налагодженню комунікації між жителями Харкова та Альбукерке», - підсумував Ігор Терехов.