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29.06.2023  21:29   Дмитро Колонєй

У Харкова буде ще одне місто-побратим у США

Мер Харкова Ігор Терехов та мер американського міста Альбукерке Тімоті Келлер підписали протокол про наміри встановлення між містами побратимських відносин.


У Харкова буде ще одне місто-побратим у США
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов, коментуючи підписаний з мером міста Альбукерке Тімоті Келлер протокол про наміри підкреслив:
 
"Це дуже знакова подія, бо вона стосується багатьох речей, які будуть реалізовуватися у рамках спіробітництва с американським містом у Харкові. Це стосується як підтримки Харкова вже зараз, під час війни, так і планів майбутнього відновлення міста. Перший крок на цьому шляху - карета швидкої допомоги, яка прийде до Харкова з Альбукерке повністю укомплектованою".   
 
Мер Альбукерке Келлер зазначила: "Ми вдячні за розвиток відносин з Харковом. Люди та керівництво Харкова неймовірно стійкі і ми маємо честь підтримувати їхні зусилля з відновлення зараз і економічні можливості в майбутньому"
 
Місто готове надавати допомогу у відновленні Харкова, реалізовувати спільні проєкти у сферах транспортної інфраструктури та соціального забезпечення.
 
У свою чергу Ігор Терехов поінформував, що Харків покладає великі надії на співпрацю з Альбукерке.
 
«Наші міста орієнтуються на економічний добробут, інновації, розвиток підприємництва. Це напрямки, які ми хочемо поглиблювати. Зрештою, це сприятиме налагодженню комунікації між жителями Харкова та Альбукерке», - підсумував Ігор Терехов.   
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, альбукерке, харків
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