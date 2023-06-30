30.06.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули складну аварію

Ремонтні бригади Основ'янського району КП «Харківводоканал» усунули складну аварію на водоводі діаметром 1200 мм на проспекті Гагаріна, передає РЕДПОСТ .

Як розповів майстер районної служби Ігор Лісконог, після проведення земляних робіт аварійники виявили доволі складне ушкодження.

«Маючи в наявності все необхідне, негайно розпочали роботу. У зв'язку з тим, що цей водовід забезпечує подачу води мешканцям трьох районів, ремонт провели у стислий термін і відновили водопостачання, після чого територію впорядкували», - підсумував Ігор Лісконог.

Великий обсяг відновлювальних робіт на мережах водопостачання в четвер було проведено й в Новобаварському районі. «Ремонтники оперативно ліквідували дві аварійні ситуації на водопровідних магістралях у провулку Ржевському та вулиці Архангельській. Паралельно капітально відремонтували оглядові колодязі на вулицях Семінарській та Сахновщинській», – поінформував начальник районної служби Євгеній Сальков.

Сьогодні бригади АВР розпочали ліквідацію 14 аварій на трубопроводах.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.