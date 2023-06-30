30.06.2023 11:14 Рита Парфенова

У Харкові знешкодили агентів фсб, яки корегували обстріли міста «Смерчами» та «Ураганами»

Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу фсб у результаті багатоетапної спецоперації у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.



За цого словами, ворожими агентами виявилися троє місцевих мешканців.



Зрадники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Передусім їх цікавили ротації, пов'язані з контрнаступом українських військ на східному фронті, а також переміщення та розташування складів іноземного озброєння та боєприпасів Сил оборони.



Отримані відомості російські агенти переправляли до фсб через месенджер «Телеграм».





Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення масованих ракетних ударів по Харкову з використанням російських реактивних систем залпового вогню «Смерч» та «Ураган».



Співробітники СБУ затримали зловмисників під час виконання ними ворожих завдань.



За даними слідства, вони були залучені до негласної співпраці кадровим співробітником фсб на початку повномасштабного вторгнення рф. Серед завербованих був колишній викладач місцевого військово-навчального закладу.



Під час обшуків у зловмисників виявлено мобільні телефони і комп’ютерну техніку з доказами листування з агресором.





На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі кожному з них обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.



Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що взято під варту харків'янина, який передавав ворогові детальну інформацію про стан енергетичних об'єктів України.