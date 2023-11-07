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07.11.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Куп'янський район

Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, сталася пожежа.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 6 листопада російські військовослужбовці з артилерії обстріляли смт Купʼянськ-Вузловий. 
 
Внаслідок ворожого удару горів житловий будинок. Також пошкоджено низку інших приватних домоволодінь.
 
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі повідомили про наслідки обстрілів міста Вовчанськ.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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