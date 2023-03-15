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15.03.2023  20:10   Дмитро Колонєй

Азербайджанські компанії зацікавлені щодо участі у відбудові Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з Почесним консулом Азербайджанської Республіки у Харкові Афганом Салмановим.


Азербайджанські компанії зацікавлені щодо участі у відбудові Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов та Почесний консул Азербайджанської Республіки Афган Салманов під час робочої зустрічі обговорили низку питань.
 
 
Зокрема, йшлося про можливість повернення до Харкова азербайджанців. Як зауважив Ігор Терехов, міська інфраструктура поступово відновлюється, місто повертається до звичного життя, наскільки це можливо в теперішніх обставинах. Тож люди, звісно, можуть повертатися до власних домівок. 
 
Афган Салманов поінформував, що серед  азербайджанських компаній, зокрема, будівельних, є висока зацікавленість щодо  участі у відбудові міста. Ігор Терехов зауважив, що відновлення зруйнованого житла та інших об'єктів зараз є актуальним питанням, тому міська влада готова обговорювати майбутню співпрацю та інвестиційні проєкти. 
 
Оскільки зустріч відбулася напередодні традиційного азербайджанського свята Новруз Байрам, Ігор Терехов також передав вітання  усім азербайджанцям.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов обговорив майбутню співпрацю між Харковом та Інсбруком.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, консул азербайджана, харків, агрессия россии
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