15.03.2023 20:10 Дмитро Колонєй

Азербайджанські компанії зацікавлені щодо участі у відбудові Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з Почесним консулом Азербайджанської Республіки у Харкові Афганом Салмановим.



Азербайджанські компанії зацікавлені щодо участі у відбудові Харкова



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов та Почесний консул Азербайджанської Республіки Афган Салманов під час робочої зустрічі обговорили низку питань.

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Зокрема, йшлося про можливість повернення до Харкова азербайджанців. Як зауважив Ігор Терехов, міська інфраструктура поступово відновлюється, місто повертається до звичного життя, наскільки це можливо в теперішніх обставинах. Тож люди, звісно, можуть повертатися до власних домівок.

Афган Салманов поінформував, що серед азербайджанських компаній, зокрема, будівельних, є висока зацікавленість щодо участі у відбудові міста. Ігор Терехов зауважив, що відновлення зруйнованого житла та інших об'єктів зараз є актуальним питанням, тому міська влада готова обговорювати майбутню співпрацю та інвестиційні проєкти.

Оскільки зустріч відбулася напередодні традиційного азербайджанського свята Новруз Байрам, Ігор Терехов також передав вітання усім азербайджанцям.



