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15.03.2023  18:17   Дмитро Колонєй

У Харкові стали відомі нові графіки руху тролейбусів та іншого транспорту

Оновлені графіки руху транспорту у Харкові.


У Харкові стали відомі нові графіки руху тролейбусів та іншого транспорту
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскьраду, рух тролейбусів у місті Харкові відновлений ввечері 15 березня 2023 року. Крім того, у четвер, 16 березня, на маршрути вийдуть трамваї.
 
Стали відомі також нові графіки руху транспорту, з якими можна ознайомитися за відповідними псиланнями: 
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  транспорт, графік руху, харків, тролейбус, трамвай, автобус
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