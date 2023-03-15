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15.03.2023  19:03   Дмитро Колонєй

Ворог завдав ракетні удари по Харкову: Генштаб

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 15 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Завдали ракетні удари по Харкову окупанти: Генштаб
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, за добу противник завдав ракетні удари, по цивільній інфраструктурі Харкова. 
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів 8 населених пунктів Харківщини: Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне і Колодязне.
  • На Куп’янському напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ. Здійснив артилерійські обстріли районів 4 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Крохмальне.
 
 
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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