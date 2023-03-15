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15.03.2023  19:55   

Весна в саду Шевченко у Харкові. Фоторепортаж

Незважаючи на ракетний удар по місту, харків'яни в цей теплий весняний день вийшли на прогулянку по саду Шевченка.

Харків, сад Шевченко
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Людей не багато, але яскраве сонце ще зробить свою роботу і дедалі більше харків'ян відвідуватимуть одне з найулюбленіших місць відпочинку містян і гостей Харкова. Пропонуємо приєднатись до прогулянки з фоторепортажем РЕДПОСТ.

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Тэги:  харків, пейзаж, весна, сад шевченко
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