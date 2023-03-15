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15.03.2023  17:55   Віталій Хінєвіч

Банкінг Ощад24 тимчасово не приймає платежі за розподіл газу: як сплатити послугу

Тимчасово, з технічних причин, мобільний банкінг Ощад 24 не приймає платежі за розподіл газу.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».
 
Наразі оплатити послуги клієнти компанії можуть у касах відділень Ощадбанку та у інші онлайн і офлайн способи:
 
онлайн
  • через мобільний застосунок  Приват24;
  • через платіжні системи Portmone, EasyPay.ua., ін
 
офлайн
  • у відділеннях банківських установ;
  • у відділеннях Укрпошти та Нової пошти.
 
При оплаті за розподіл газу необхідно вказати особовий рахунок (10-ти значний код розпочинається з цифр 132…), ПІБ, адресу. Інформація про особовий рахунок міститься у квитанції на розподіл газу, яку у друкованому вигляді щомісяця надає своїм клієнтам АТ «Харківгаз».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в АТ «Харківгаз» тимчасово змінили номер телефону для прийому аварійних звернень.
 

Источник:   АТ «Харківгаз»
 Тэги:  жкг, харків
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