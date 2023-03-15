15.03.2023 17:55 Віталій Хінєвіч

Банкінг Ощад24 тимчасово не приймає платежі за розподіл газу: як сплатити послугу

Тимчасово, з технічних причин, мобільний банкінг Ощад 24 не приймає платежі за розподіл газу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

Наразі оплатити послуги клієнти компанії можуть у касах відділень Ощадбанку та у інші онлайн і офлайн способи:

онлайн

через мобільний застосунок Приват24;

через платіжні системи Portmone, EasyPay.ua., ін

офлайн

у відділеннях банківських установ;

у відділеннях Укрпошти та Нової пошти.

При оплаті за розподіл газу необхідно вказати особовий рахунок (10-ти значний код розпочинається з цифр 132…), ПІБ, адресу. Інформація про особовий рахунок міститься у квитанції на розподіл газу, яку у друкованому вигляді щомісяця надає своїм клієнтам АТ «Харківгаз».



