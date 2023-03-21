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21.03.2023  18:36   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв деокуповані прикордонні населені пункти Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстріляли деокуповані прикордонні населені пункти Харківщини загарбники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстріляв 11 селищ Хирківщини
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російське керівництво продовжує використовувати інфраструктуру Білорусі для підготовки своїх військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів 6 населених пунктів Харківщини: Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Великий Бурлук.
  • На Куп’янському напрямку противник продовжує спроби зламати нашу оборону.  Здійснив артилерійські обстріли районів 5 населених пунктів Харківщини: Красне Перше, Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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