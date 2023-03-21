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21.03.2023  19:08   Дмитро Колонєй

Харківські танцори перемогли на Всеукраїнському фестивалі

Харківські учасники посіли два перших місця.

Перемогли на Всеукраїнському фестивалі The Challenge Харківські танцори

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, вихованці народного колективу сучасного танцю «Торнадо» Центру дитячої та юнацької творчості №7 посіли два перших місця у різних номінаціях на Всеукраїнському фестивалі «The Challenge» у Києві.

Перемогли на Всеукраїнському фестивалі The Challenge Харківські танцори

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Источник:   Міськрада
 Тэги:  перемога, фестиваль, харків
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