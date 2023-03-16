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16.03.2023  09:56   Дмитро Колонєй

У Польщі відкриється виставка, присвячена Харкову

Експозиція буде представлена у польському місті-побратимі Харкова Познані.

Відкриється виставка, присвячена Харкову у Польщі
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент культури Харкова, 17 березня 2023 року відкривається художня виставка «З міста Залізобетону» у Познані.
 
В експозиції, яка діятиме до 16 квітня 2023 року будуть представлені роботи семи харківських молодих, але вже визнаних художників:
  • Артема Волокітіна,
  • Власа Бєлова,
  • Юлії Голуб,
  • Тетяни Малиновської,
  • Романа Мініна,
  • Олі Федорової
  • Олексія Яловеги.
 
«Весь цей важкий воєнний рік, де б вони не знаходилися, вдома в Харкові або в тимчасовій евакуації, всі вони продовжують активно працювати, кожен у своєму напрямку та відображати свій мистецький відгук на події, що відбуваються в країні та в світі», - повідомили у департаменті. 
 
Організатори - Муніципальна галерея міста Познань «Arsenał»  та Харківська художня галерея ім. С. І. Васильківського.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харків'ян запрошують взяти участь у тесті на знання "Енеїди"
 

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  виставка, польща, харків
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