16.03.2023 09:56 Дмитро Колонєй
У Польщі відкриється виставка, присвячена Харкову
Експозиція буде представлена у польському місті-побратимі Харкова Познані.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент культури Харкова, 17 березня 2023 року відкривається художня виставка «З міста Залізобетону» у Познані.
В експозиції, яка діятиме до 16 квітня 2023 року будуть представлені роботи семи харківських молодих, але вже визнаних художників:
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Артема Волокітіна,
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Власа Бєлова,
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Юлії Голуб,
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Тетяни Малиновської,
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Романа Мініна,
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Олі Федорової
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Олексія Яловеги.
«Весь цей важкий воєнний рік, де б вони не знаходилися, вдома в Харкові або в тимчасовій евакуації, всі вони продовжують активно працювати, кожен у своєму напрямку та відображати свій мистецький відгук на події, що відбуваються в країні та в світі», - повідомили у департаменті.
Організатори - Муніципальна галерея міста Познань «Arsenał» та Харківська художня галерея ім. С. І. Васильківського.
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