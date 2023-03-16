16.03.2023 09:56 Дмитро Колонєй

У Польщі відкриється виставка, присвячена Харкову

Експозиція буде представлена у польському місті-побратимі Харкова Познані.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент культури Харкова, 17 березня 2023 року відкривається художня виставка «З міста Залізобетону» у Познані.

В експозиції, яка діятиме до 16 квітня 2023 року будуть представлені роботи семи харківських молодих, але вже визнаних художників:

Артема Волокітіна,

Власа Бєлова,

Юлії Голуб,

Тетяни Малиновської,

Романа Мініна,

Олі Федорової

Олексія Яловеги.

«Весь цей важкий воєнний рік, де б вони не знаходилися, вдома в Харкові або в тимчасовій евакуації, всі вони продовжують активно працювати, кожен у своєму напрямку та відображати свій мистецький відгук на події, що відбуваються в країні та в світі», - повідомили у департаменті.

Організатори - Муніципальна галерея міста Познань «Arsenał» та Харківська художня галерея ім. С. І. Васильківського.



