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16.03.2023  09:18   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли прикордонні селища чотирьох районів Харківщини - ХОВА

В одному з постраждалих селищ Харківщини фактично знищено 7 приватних будинків та об'єкти інфраструктури.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на начальника ХОВА Олега Синєгубова, минулої доби російські окупанти обстріляли м. Харків та прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Богодухівського районів.
 
У Харкові внаслідок удару ракетою С 300 пошкоджено освітній заклад, декілька автомобілів та вибито вікна в житловому багатоповерховому будинку. На щастя, без постраждалих.
 
Внаслідок обстрілу с. Гатище Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки.
 
У с. Леміщено Золочівської громади масованими обстрілами фактично знищено 7 приватних будинків та об'єкти інфраструктури. 
 
За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили біля 1 га території та знешкодили ще 88 вибухонебезпечних предметів.
 
На лінії зіткнення ворог здійснив чергову спробу вести наступальні дії в районі Гряниківки, але вкотре зазнав невдачі та відступив з втратами.
 
 

Источник:   Телеграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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