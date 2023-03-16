16.03.2023 08:55 Дмитро Колонєй

Харківщина на ранок 16 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 15 по 16 березня 2023 року зафіксована пожежа, спричинена ворожими обстрілами.



Харківщина на ранок 16 березня. Оперативна обстановка від ДСНС



Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, за добу з 15 по 16 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 38 оперативних виїздів, з яких:

23 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

2 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.

О 10:00 до рятувальників 47-ї ДРПЧ надійшло повідомлення про пожежу, що сталася під час ворожого артобстрілу с. Гатище Вовчанської громади. Зі слів заявника там горіли 3 приватні будинки. Проте підрозділи ДСНС не мали можливості виїхати на ліквідацію тієї пожежі через постійні сильні обстріли з боку окупантів.

2 рази рятувальники проводили обстеження об’єктів, обстріляних агресором.

Вранці стався ракетний удар по Шевченківському району Харкова, пошкоджена будівля навчального закладу та житловий 16-поверховий будинок, а також декілька автомобілів та гаражні бокси. Пожежі не виникло. Жертв та постраждалих немає.

У селищі Вільча Вовчанської громади внаслідок обстрілу пошкоджена будівля однієї з торговельно-виробничої фірм. Пожежі і постраждалих не виявлено.

На одній з пожеж, що не пов’язана з веденням військових дій, загинув 60-річний чоловік. Подія трапилась о 16:41 у селищі Шевченкове Куп’янського району. На території приватного домоволодіння горіла літня кухня на площі 50 кв.м. Під час пожежогасіння в осередку пожежі рятувальники виявили тіло загиблого господаря. О 17:14 вогонь локалізували бійці 54-ї ДРПЧ разом з колегами з Луганська, о 19:14 загоряння ліквідували повністю. За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електромережі.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 88 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям м. Ізюм рятувальники доставили 5 тонн питної води.



