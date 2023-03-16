Ворог провів невдалі наступальні дії на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині на ранок 16 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 15 березня 2023 року.
Комментариев: 0
Вашим дороговказом стануть бажання та почуття, через що день обіцяє бути непередбачуваним, але загалом успішним. І не стримуйте свой потяг до спілкування.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.
Щороку 16 березня відзначають незвичайне свято — День без селфі.
влажность:
давление:
ветер: