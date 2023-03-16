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16.03.2023  08:11   Дмитро Колонєй

Ворог провів невдалі наступальні дії на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині на ранок 16 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Провели невдалі наступальні дії на Харківщині окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, пртвник обстріляв 12 населених пунктів Харківщини.
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна ситуація суттєво не змінилася, формування наступальних угруповань не виявлено. На навчальних полігонах Республіки Білорусь продовжуються навчання підрозділів російських окупаційних військ. Ворог підтримує військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби ворог обстрілював райони 8 населених пунктів Харкывщини: Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне та Колодязне.
  • На Куп'янському напрямку ворог провів невдалі наступальні дії в районах Гряниківки. Здійснили артилерійські обстріли районів 4 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Гряниківка, Куп'янська, Крохмальне. 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 15 березня 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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