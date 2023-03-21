    
Главная Фото Суспільство Вечірня прогулянка по саду Шевченка в Харкові (фото)
21.03.2023  19:54   Василь Голосний

Вечірня прогулянка по саду Шевченка в Харкові (фото)

Вечірня прогулянка по саду Шевченка в Харкові – це досвід, який не залишить байдужим жодного містянина.

Харків, Сад шевченко
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Головною перевагою такої прогулянки саме ввечері - є атмосфера, яку можна відчути під довгоочікуваним світлом ліхтарів. Така прогулянка дозволяє заспокоїти розум та насолодитися красою весняної природи.

Фотогалерея


Тэги:  харків, сад шевченко, пейзаж, ліхтарі
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.03 Спорт Харківський патрульний став чемпіоном професійного турніру з джиу-джитсу (фото) 21.03 Влада У Харкові обговорили нагальні питання регіону за участі віцепрем'єр-міністра України 21.03 Культура та туризм Харківські танцори перемогли на Всеукраїнському фестивалі
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 