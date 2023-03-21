21.03.2023 20:27 Євген Клочко

12 ознак того, що жінка, яку ви любите, вам зраджує

Люди іноді зраджують один одному — це факт. Найважче, коли це відбувається у шлюбі. Таке трапляється, коли між подружжям втрачено близькість — емоційна та (або) фізична. Чоловікові нестерпно думати, що його благовірна більше такою не є. Він може прийняти рішення про остаточний розрив, поставити крапку, або спробувати працювати з цим.

Спільне життя як раніше вже не буде, але для багатьох це може стати якимось оновленням, яке подарує відносинам нові сенси. Спочатку ж розберемося в ознаках того, що жінка, яку ви любите, вам зраджує.

Чому відбувається зрада

Як і у всього у світі, зрада має конкретну причину. Не буває інакше. Рішення дружини піти ліворуч - це наслідок внутрішніх проблем пари, в яких обов'язково потрібно розбиратися, якщо не хочете відпускати людину.

Потрібно тільки під час роздумів не скотитися в сліпу лють чи самозасудження, не дійти висновку, що в усьому винен хтось один – чи вона, чи ви. Кожен має свою частку відповідальності. Над стосунками працюють дві особи. Можливо, ви допустили помилку, яка запустила ланцюжок подій, але це не означає, що у вашої коханої жінки не було іншого вибору, як знайти іншого чоловіка.

Якщо скривджений чоловік бере провину, то значить він шукає вихід, як полегшити свої страждання. Приймаючи подію як випробування чи покарання, він насправді намагається взяти контроль за ситуацією. Мовляв, якщо я не був правий, що призвело до зради, то можна спробувати загладити провину – і тоді дружина зрозуміє.

Чоловіки, які пережили зраду дружини, також можуть все подальше спільне життя побоюватися, що це станеться знову. Однак те, що сталося один раз, може бути винятком. Краще сприймати інцидент як урок чи випробування для вас обох, але не для одного.

Щоправда, не можна не сказати, що бувають люди, яким просто подобається відчуття викиду адреналіну. Якщо вам не пощастило, і ви одружилися з такою жінкою, то варто сходити з нею в РАГС ще раз – щоб розлучитися.

Пастка рутини

Думка про те, що можна спробувати щось на боці, виникає найчастіше через гноблення рутини. Сімейне життя набридає своєю буденністю, передбачуваністю. Чоловік і дружина вже вивчили один одного настільки, що нема чого дивуватися, а душа вимагає польоту, емоцій.

Кожна пара обов'язково проходить цей етап. Звикання, притирання пов'язані з небезпекою загрузнути в рутині. Саме тому так важливо урізноманітнити стосунки, дивувати одне одного, запрошувати на побачення, шукати спільні захоплення.

Ознаки того, що жінка, яку ви любите, чи дружина, вам зраджує Журналісти сайту РЕДПОСТ дізналися, за якими ознаками можна припустити, що дружина ходить ліворуч: Змінилася поведінка. Жінка може почати закриватися від чоловіка, виглядати відсторонено чи насторожено. Ховає телефон, стежить, щоб він не лежав на видному місці (або змінила пароль). Відкрито висловлює сумніви у тому, що бувають міцні стосунки. Міркує про те, як складно людині обманювати. Так підсвідомо вона сповідається перед вами, бо відчуває докори совісті. Їй раптом знадобилося особисте місце або більше часу для себе. Насправді жінка хоче частіше бути далеко від чоловіка. Регулярні запізнення дружини додому — це ознака того, що хтось у неї з'явився. Багато дрібної брехні та виправдань. Почала більше доглядати за собою. Раптом почала підозрювати вас у зраді. Це ознака проекції вини. Перестала цікавитись вашими справами. Уникає фізичної близькості, посилаючись на втому чи нездужання. Якось особливо хвалить вас за добрі якості. Що робити, якщо зрада підтвердилася Якщо всі або практично всі перераховані вище пункти – це про вашу дружину, то можна починати думати про спосіб виходу з ситуації. Запитувати, чи це правда, може бути небезпечно. Крім того, потрібно бути повністю готовим до відповіді, щоб виключити ситуацію, коли ви просто почнете сваритися. Найкраще формулювати пропозицію в стверджувальный формі і відразу пропонувати вихід: «Мені відомо про твою зраду, але я готовий разом із тобою працювати над нашими стосунками». Якщо кохана жінка визнала провину, то з цього моменту можна розпочинати роботу над помилками. Цей підхід потребує певного терпіння та відкритості. Важливо до цього моменту пройти етап прийняття та відпустити образу, інакше нічого не вийде. Почати все заново Якщо чоловік справді хоче пробачити дружину, яка зрадила, то треба бути готовим до того, що стосунки вже не будуть такими як раніше. Але буває так, що тільки після того, як пара була на межі розриву, пройшла складний період, ледь не втративши один одного, відносини набувають ще більшої трепетності, з'являється вже втрачена пристрасть, а зв'язок стає міцнішим і глибшим. Зробити це легше, якщо взяти за правило щодня приділяти один одному увагу, проводити разом вихідні, робити подарунки, а також воскресити спогади про початок вашої спільної історії. Дуже допоможе також загальне хобі, захоплення. Звичайно, довіру до партнера повернути непросто, та й рана часом гоїться не один місяць, але коли обидві людини в парі готові рятувати корабель, що тоне, то результат забезпечений.

Раніше РЕДПОСТ писав про те, як можна закохати чоловіка, знаючи його знак зодіаку.



