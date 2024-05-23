23.05.2024 19:55 Віталій Хінєвіч

Комунальне підприємство закликає харків'ян підписати петицію

КП «Харківводоканал» просить споживачів підтримати петицію з гуманітарної допомоги підприємствам централізованого водопостачання та водовідведення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як сказано в документі, торік такі підприємства зазнали збитків у розмірі близько 12 млрд грн, що складає орієнтовно 35% собівартості всіх послуг. Допомогу галузі водопровідно-каналізаційного господарства надали близько 40 міжнародних і національних гуманітарних організацій, зокрема, ЮНІСЕФ, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна організація з міграції та ін.

«Закон України «Про гуманітарну допомогу», який набув чинності в січні 2024 року, заборонив отримання гуманітарної допомоги водоканалами. Просимо подати до Верховної Ради України законопроєкт про внесення змін до закону, розширивши перелік одержувачів і набувачів гуманітарної допомоги, додавши до зазначеного переліку підприємства централізованого водопостачання та централізованого водовідведення», - говориться в петиції.

До завершення прийому підписів залишилося 75 днів. Підтримати петицію можна за посиланням.

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