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23.05.2024  18:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові водопостачання деяких вулиць здійснюватиметься за графіком

Водопостачання за графіком пов'язане з аварійною ситуацією на електромережах однієї з підстанцій, передає РЕДПОСТ .

 
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв'язку з аварійною ситуацією на електромережах однієї з підстанцій, водопостачання мешканців мікрорайонів:
 
  • Горизонт 1 та 2,
  • мікрорайону Сонячний, 
  • вул. Грицевця, вул. Зубарєва, 
  • вул. Роганської, 
  • вул. Тархова, 
  • селища Докучаєва, 
здійснюватиметься за графіком: 23 травня з 19:00 до 22:00 та 24 травня з 06:00 до 09:00. В решту часу водопостачання здійснюватиметься зі зниженим тиском.
 
Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб. А в разі необхідності поділитися водою мешканцям нижніх поверхів із жителями верхніх поверхів. Телефон довідок: 15-33.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники відновили сім водоводів.
 
Тэги:  жкг, харків
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