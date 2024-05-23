23.05.2024 18:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові водопостачання деяких вулиць здійснюватиметься за графіком

Водопостачання за графіком пов'язане з аварійною ситуацією на електромережах однієї з підстанцій, передає РЕДПОСТ .

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє , що у зв'язку з аварійною ситуацією на електромережах однієї з підстанцій, водопостачання мешканців мікрорайонів:

Горизонт 1 та 2,

мікрорайону Сонячний,

вул. Грицевця, вул. Зубарєва,

вул. Роганської,

вул. Тархова,

селища Докучаєва,

здійснюватиметься за графіком: 23 травня з 19:00 до 22:00 та 24 травня з 06:00 до 09:00. В решту часу водопостачання здійснюватиметься зі зниженим тиском.

Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб. А в разі необхідності поділитися водою мешканцям нижніх поверхів із жителями верхніх поверхів. Телефон довідок: 15-33.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники відновили сім водоводів.