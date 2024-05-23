Від ворожого дрону на Харківщині постраждав хлопчик

11-річного хлопчика було госпіталізовано з травмою до медичного закладу.
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День повний можливостей, але також і лінощів. Важливо використати креативні рішення. В особистому житті краще провести затишний час із коханою людиною, слова не потрібні – мовчання скаже більше.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дощ.
Із 2018 року 23 травня відзначається День морської піхоти України.
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