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23.05.2024  18:05   

Від ворожого дрону на Харківщині постраждав хлопчик

11-річного хлопчика було госпіталізовано з травмою до медичного закладу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Від вибуху дрона постраждав 11-річний хлопчик. Удар стався о 14:30 год в селі Рясне Золочівської громади. 
 
Хлопчика госпіталізували із акубаротравмою.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували пожежу, що виникла після бомбардування Дергачів.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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