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23.05.2024  17:20   Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла після бомбардування Дергачів

Вдень 23 травня ворожа авіація скинула керовані авіабомби на приватні будинки у місті Дергачі Харківського району Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Вибухи КАБів пошкодили щонайменше 11 приватних будинків, є поранені. 
 
 
На території одного з приватних домоволодінь загорілись надвірні забудови. Площа пожежі склала 30 кв.м. 
 
 
Протягом 45 хвилин силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 травня, починаючи з 10:30, російська армія завдала серію ракетних ударів по Харкову та Люботину.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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