23.05.2024 17:35

Пошкоджено близько 50 приватних будинків: наслідки ударів по Дергачах (фото)

Поранень різної ступені важкості зазнали чоловік та жінка пенсійного віку, їх було доставлено до лікарні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка.

23 травня близько 14:00 російські окупанти вдарили (попередньо – КАБом) по цивільній забудові у Дергачах, пошкодивши близько 50-ти приватних будинків, з яких щонайменше 5 – суттєво.

«Поранень різної ступені важкості зазнали чоловік та жінка пенсійного віку, їх було доставлено до лікарні. Також госпіталізовано двох жінок з гострою реакцією на стрес, ще дев’ятьом людям було надано допомогу на місці.

Окрім будинків пошкоджень зазнали господарчі споруди, цивільні автівки, газогони та лінії електропередач.

Профільні служби разом з працівниками міської ради та волонтерами продовжують працювати над ліквідацією ворожого «прильоту»,- повідомив Вячеслав Задоренко.

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